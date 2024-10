Debütant Justin Engel auf Alcaraz-Spuren: „Es ist unglaublich”

Justin Engel sorgt immer mehr in der Tennisszene für Furore. Nun gewann das 17-jährige Talent des Deutschen Tennis Bundes (DTB) sein erstes ATP-Match beim 250er-Turnier in Almaty.

Justin Engel breitete jubelnd die Arme aus und konnte es selbst nicht fassen. „Es ist unglaublich. Mit 17 ein ATP-Match zu gewinnen, ist das beste Gefühl, dass ich mir vorstellen kann. Ich habe keine Worte”, sagte das aufstrebende Tennis-Talent aus Nürnberg, das verstärkt für Furore sorgt. In kasachischen Almaty schwang sich Engel zum jüngsten Sieger eines Tourmatches seit Carlos Alcaraz 2020 auf. „Ich liebe es, hier zu spielen, deswegen habe ich gewonnen”, sagte der 458. der Weltrangliste nach dem 7:5, 6:4-Erstrundensieg gegen Coleman Wong aus Hongkong (ATP 133.). Er schnuppert immer mehr Höhenluft im Profitennis.

Justin Engel: „Ich bin auch so ein Kämpfertyp wie Nadal”

Engel will es weit bringen und nimmt sich die ganz großen Stars zum Vorbild. „Ich bewundere Rafael Nadal, so wie er sich auf dem Platz präsentiert, wie er sich pusht, wie er kämpft”, sagte der Rechtshänder zuletzt in einem DTB-Interview: „Damit kann ich mich identifizieren. Ich bin auch so ein Kämpfertyp auf dem Platz und tue alles dafür, um zu gewinnen.” Bei Novak Djokovic, dem Grand-Slam-Rekordsieger, könne er sich dagegen in Sachen Ernährung etwas abschauen. Und: „Mit Djokovic würde ich gerne mal trainieren, um zu schauen, wie das Tempo ist und wie es ist, gegen ihn Punkte zu spielen.”

In Almaty wird Engel, der mit einer Wildcard teilnehmen darf, nun ein Gefühl dafür kriegen, wie stark die Elite ist. Sein nächster Gegner im Achtelfinale ist Francisco Cerundolo aus Argentinien, der als Weltranglisten-31. an Position vier gesetzt ist. Engel, der eines der größten Talente im deutschen Tennis ist, hatte in diesem Jahr bereits vier Nachwuchsturniere der International Tennis Federation (ITF) gewonnen. Zudem sorgte er Ende September mit dem Erreichen des Viertelfinals beim ATP-Challenger-Turnier im spanischen Villena für Aufsehen. Nun hinterlässt er auch auf ATP-Level seine ersten Fußspuren.