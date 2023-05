Djokovic bedauert Nadals Karriereende

Tennisstar Novak Djokovic hat mit Bedauern auf das nahende Karriereende seines großen Rivalen Rafael Nadal reagiert. „Als er ankündigte, dass er seine letzte Saison spielen wird, hatte ich das Gefühl, dass auch ein Teil von mir mit ihm geht“, sagte der Serbe vor Beginn der French Open in Paris.

Der 14-malige Titelträger Nadal wird in Roland Garros aufgrund einer Hüftbeugerverletzung erstmals seit 19 Jahren nicht aufschlagen und plant, seine Laufbahn 2024 zu beenden. „Das hat mich dazu gebracht, über meine eigene Karriere nachzudenken und darüber, wie lange ich noch spielen will. Ich war auch ein bisschen emotional bei dem, was er gesagt hat“, erklärte Djokovic, der gemeinsam mit Nadal Grand-Slam-Rekordsieger ist.

In Paris peilt der 36-Jährige Titel Nummer 23 und damit den alleinigen Rekord an. „Es ist kein Geheimnis, dass einer der Hauptgründe, warum ich noch spiele, darin besteht, Rekorde zu brechen und Tennisgeschichte zu schreiben“, sagte Djokovic. Es sei extrem motivierend und inspirierend, wenn „Geschichte auf dem Spiel steht“.

Als ärgsten Konkurrenten in den kommenden zwei Wochen hat der zweimalige Paris-Sieger den Spanier Carlos Alcaraz ausgemacht. „Er ist die Nummer 1 der Welt und hat in dieser Saison große Titel auf Sand gewonnen“, so Djokovic: „Im Moment ist er also der größte Favorit, ungeachtet der Tatsache, dass er einen Grand-Slam-Titel hat und ich 22.“

Djokovic, der auch den zuletzt formschwachen Alexander Zverev zu seinen Favoriten zählte, trifft zum Auftakt in Roland Garros am Montag auf den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic.