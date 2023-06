DTB-Präsident von Arnim glaubt an Zverev: „Kann es schaffen“

Dietloff von Arnim traut Alexander Zverev bei den French Open den ganz großen Wurf zu. „Sascha hat bisher toll gespielt, das ist sehr beeindruckend“, sagte der Präsident des Deutschen Tennis Bundes (DTB) dem SID in Paris: „Viele sagen, dass er das Talent, den Ehrgeiz und das Commitment hat, um einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen.“

Zverevs Chancen, am Freitag (nicht vor 17.15/Eurosport) zunächst das Halbfinale gegen den starken Norweger Casper Ruud zu überstehen, stünden laut von Arnim gut: „Da gibt es keinen Favoriten. Ich drücke fest die Daumen, dass er jetzt auch das erste Mal ins Finale von Paris kommen kann. Viele Leute in Deutschland, aber auch Tennisfans international hoffen, dass er es diesmal schafft.“

Mit der Gesamtleistung der deutschen Männer in Paris zeigte sich der DTB-Präsident hochzufrieden. „Die deutschen Männer haben mit Sascha, mit (Daniel) Altmaier, mit (Yannick) Hanfmann hier ein überragendes Turnier gespielt. Struffi (Jan-Lennard Struff) hat vorher hervorragend gespielt in Madrid“, sagte von Arnim. Das deutsche Männertennis sei derzeit „gut aufgestellt“.

Zverev kämpft am Freitag in seinem dritten Paris-Halbfinale in Folge gegen den Vorjahresfinalisten Ruud um das Ticket für sein zweites Grand-Slam-Finale. Altmaier war bei den French Open in die dritte Runde gekommen und hatte auf dem Weg dorthin den Top-Ten-Spieler Jannik Sinner ausgeschaltet – Hanfmann überstand zumindest die erste Runde.

Der 63 Jahre alte von Arnim kandidiert im September für das Amt des Präsidenten im Tennis-Weltverband ITF.