Dubai: Djokovic bei Saisondebüt gegen Italiener Musetti

Hamburg (SID) – Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic trifft bei seinem verspätetem Saisondebüt beim ATP-Turnier in Dubai am Montag auf den Italiener Lorenzo Musetti. Der 34 Jahre alte Serbe war im Januar wegen seiner fehlenden Corona-Schutzimpfung aus Australien ausgewiesen worden und fehlte daher beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, den Australian Open in Melbourne.

Im Falle eines Sieges träfe Djokovic in der zweiten Runde auf den Australier Alex de Minaur oder Karen Chatschanow aus Russland. Der 20-malige Grand-Slam-Gewinner darf in Dubai aufschlagen, weil die dortigen Behörden für die Einreise kein Impfzertifikat fordern.

Unabhängig von seinem eigenen Abschneiden könnte Djokovic in der kommenden Woche seine Führung in der Weltrangliste verlieren. Der Russe Daniil Medwedew wäre die neue Nummer eins, falls er das zeitgleich ausgetragene Turnier in Acapulco gewinnt. Dort hat auch Olympiasieger Alexander Zverev aus Hamburg gemeldet.