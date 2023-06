„Erinnert mich an jemanden“: Djokovic zieht Nadal-Vergleich

Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic hat Carlos Alcaraz in den höchstens Tönen gelobt und vor dem Halbfinalduell mit dem Spanier bei den French Open am Freitag einen interessanten Vergleich angestellt. „Er bringt viel Intensität auf den Court – und damit erinnert er mich an jemanden aus seinem Land, der Linkshänder ist“, sagte der Serbe in Anspielung auf den spanischen Paris-Rekordsieger Rafael Nadal.

Alcaraz habe sich seinen Erfolg verdient, führte Djokovic aus. „Er ist bereits ein sehr kompletter Spieler und erst 20.“ Das bislang einzige Aufeinandertreffen der beiden Topfavoriten auf den Titel in Roland Garros entschied Alcaraz in Madrid im Jahr 2022 knapp für sich. Nun kommt es also auf der großen Grand-Slam-Bühne zum mit Spannung erwarteten zweiten Duell.

„Das ist das Match, das viele Leute sehen wollen“, sagte Djokovic. „Es ist definitiv die größte Challenge für mich bisher in diesem Turnier. Wenn du der Beste sein willst, musst du die Besten besiegen – er ist auf jeden Fall der Spieler, den es hier zu schlagen gilt.“

Djokovic peilt in Roland Garros den dritten Titel nach 2016 und 2021 an und will in Abwesenheit seines verletzten Dauerrivalen Nadal mit 23 Grand-Slam-Erfolgen zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. Alcaraz, der im Viertelfinale den Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas schlug, kämpft um den zweiten großen Titel nach dem Gewinn der US Open 2022.