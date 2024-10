Federer zum Nadal-Rücktritt: „Hatte gehofft, der Tag würde nie kommen!“

Der Rücktritt von Rafael Nadal lässt die sozialen Netzwerke explodieren. Wir sammeln hier erste Reaktionen zum endgültigen Abschied des Spaniers

Die Davis Cup-Finals in Malaga werden sein letztes Turnier sein. Im Kreis der spanischen Tennis-Nationalmannschaft wird Rafael Nadal Ende November noch einmal vor heimischer Kulisse auftreten und sich dann in den sportlichen Ruhestand verabschieden. Natürlich verbreitete sich sein emotionales Abschiedsvideo in Windeseile in den sozialen Medien. Und natürlich reagiert die Tennis-Bubble auf den Rücktritt eines der größten Spieler überhaupt.

One last dance 💚 Rafael Nadal will retire after playing the Final 8 in Malaga in November.#DavisCup pic.twitter.com/75FdqOBWDc — Davis Cup (@DavisCup) October 10, 2024

Als einer der ersten hat sich Roger Federer via Instagram gemeldet. Federer kommentierte das Abschiedsvideo in Nadals Instsgram-Kanal mit den Worten: „Was für eine Karriere, Rafa! Ich hatte immer gehofft, dass dieser Tag nie kommen würde. Danke für die unvergesslichen Erinnerungen und deine unglaublichen Leistungen in dem Spiel, das wir lieben. Es war mir eine absolute Ehre!“.

Roger Federer’s comment on Rafael Nadal’s retirement announcement. pic.twitter.com/MLR1s36nYs — Michal Samulski (@MichalSamulski) October 10, 2024

Unter dem Instagram-Post von Nadal versammelt sich langsam die gesamte Sport-Prominenz. Toni Kroos schreibt dort etwa: „Was für ein Vorbild als Spieler und vor allem als Mensch. Wir sehen uns.“ Coco Gauff schwärmt: „Du bist fantastisch. Es war unglaublich, Zeuge deiner Größe und deiner Arbeitseinstellung gewesen sein zu dürfen und davon zu lernen.“

„Nadal als Vorbild für die Kinder“

Darren Cahill, aktuell Coach vom Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner, lobt in seinem Statement auf X all die vorbildlichen Eigenschaften, die Nadal in sich vereint: „Er besitzt alle Qualitäten eines Sportlers, die Ihren eigenen Kindern als Vorbild dienen sollten: Freundlichkeit, Respekt, Fleiß, Loyalität, Großzügigkeit, Glaube und die Bereitschaft, für jeden einzelnen Punkt zu kämpfen. Ein Vorbild! Eine Inspiration für jede Generation und eine Legende!“



Natürlich hat sich auch schon der unvermeidliche Nick Kyrgios auf X zu Wort gemeldet: „Wir hatten unsere Differenzen, aber du warst ein verdammt guter Kämpfer. Alles Gute und viel Glück bei allem, was als Nächstes kommt.“ WTA-Spielerin Katie Boulter kommentierte den Rücktritt Nadals auf eher lustige Art: „Nein, ich/wir lehne/n diesen Renten-Antrag ab!“

Auch Carlos Moya meldete sich. Moya war eine der wichtigsten Personen im Umfeld von Nadal. Zu Beginn von Nadals Karriere war eine Art Mentor, später dann auch Trainer. Moya schreibt auf X: „Ich wusste, dass dies eines Tages kommen würde. Ich bin stolz, Teil deiner Reise gewesen zu sein, letztendlich als Trainer, aber immer als Freund. Vielen Dank!“

Hinzukommen etliche Posts von Fans und Turnieren, sie sich bei Nadal in Form von kurzen Videos oder Fotos bedanken. Bei Roland Garros, wo Nadal unglaubliche 14-mal gewann, sieht das auch X so aus:

14 thanks for the millions of memories 🧡 pic.twitter.com/P1CPPSJfVC — Roland-Garros (@rolandgarros) October 10, 2024

Wimbledon hat sich für ein ikonisches Bild von sagenhaften Endspiel zwischen Nadal und Federer von 2008 entschieden, um sich von dem Spanier zu verabschieden:

Nadal wurde in Roland Garros zum Größten der Sandplatzgeschichte

Inzwischen gibt es auch zahlreiche Pressestimmen. Hier eine Auswahl: :

Gazzetta dello Sport (Italien): „Eine Legende geht in den Ruhestand. Es kommt sicher nicht wie der Blitz aus heiterem Himmel, (…) aber zwei Jahre nach dem Rücktritt seines großen Freundes und Rivalen Roger Federer (…) geht ein weiterer der großen Großen Drei des Tennissports.“

El Mundo Deportivo (Spanien): „In Roland Garros wurde er zum Größten der Sandplatzgeschichte gekrönt und schmiedete eine Legende.“ The Guardian (England): „Neben seiner bahnbrechenden Vorhand, seiner überragenden Athletik und Intelligenz etablierte sich Nadal als Spieler, der entschlossen war, sich ständig zu verbessern. Er baute ein komplettes Spiel auf, das es ihm ermöglichte, Federer zu stürzen und 2008 nach einem der großartigen Matches schließlich Wimbledon zu gewinnen.“

ESPN: „Nadal ist in Roland Garros bereits mit einer Statue vor dem Court Philippe-Chatrier verewigt, aber es wird seine Dominanz auf Sand sein, die auch im Ruhestand ein Synonym bleiben wird.“