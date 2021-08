Fokus auf die US Open: Djokovic sagt Teilnahme in Cincinnati ab

(SID) – Tennis-Superstar Novak Djokovic, der bei den US Open Anfang September den Grand Slam gewinnen kann, hat seine Teilnahme am ATP-Turnier in Cincinnati am Montag abgesagt. „Ich brauche noch etwas mehr Zeit, um mich zu erholen“, schrieb der 34 Jahre alte Serbe in seinen sozialen Netzwerken. Das Masters im Bundesstaat Ohio steigt vom 15. bis 22. August.

Djokovic war vor etwas mehr als einer Woche bei den Olympischen Spielen in Tokio im Halbfinale am späteren Olympiasieger Alexander Zverev gescheitert. Der Serbe hatte damit den historischen Gewinn des „Golden Slam“ verpasst, hofft aber nach seinen Siegen bei den Australian Open, French Open und bei Wimbledon auf den Gewinn des Grand Slam mit dem Erfolg bei den US Open in New York. Zudem strebt er den 21. Grand-Slam-Titel seiner Karriere an, mit dem er seine langjährigen Kontrahenten Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien) überholen würde.