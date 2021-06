French Open: Krejcikova vor erstem „Double“ seit 2000

Paris (SID) – Barbora Krejcikova hat bei den French Open die Chance auf ein rares „Double“. Nachdem die 25 Jahre alte Tschechin am Donnerstag ins Finale der Einzelkonkurrenz eingezogen war, schaffte sie einen Tag später auch im Doppel den Sprung ins Endspiel. An der Seite ihrer Landsfrau Katerina Siniakova feierte Krejcikova einen 6:1, 6:2-Sieg gegen Magda Linette/Bernarda Pera (Polen/USA).

Das bislang letzte Double in Roland Garros schaffte die Französin Mary Pierce im Jahr 2000. Krejcikova trifft im Einzelfinale am Samstag (15.00 Uhr/Eurosport und ServusTV) auf Anastasia Pawljutschenkowa aus Russland. Im Doppel geht es am Sonntag gegen Iga Swiatek/Bethanie Mattek-Sands (Polen/USA) oder Irina-Camelia Begu/Nadia Podoroska (Rumänien/Argentinien) um den Titel.