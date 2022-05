French Open: Zverev zum Auftakt am Sonntag gegen Ofner

Paris (SID) – Alexander Zverev (25) ist in seiner Erstrundenpartie bei den French Open bereits am Sonntag gefordert. Der Tennis-Olympiasieger aus Hamburg trifft am ersten Turniertag in Paris auf den österreichischen Qualifikanten Sebastian Ofner (26). Der Weltranglisten-218. steht zum zweiten Mal in seiner Karriere im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. 2017 schaffte er es überraschend in die dritte Runde von Wimbledon – und verlor in drei Sätzen gegen Zverev.

Ebenfalls schon am Sonntag spielt Daniel Altmaier (Kempen) gegen den Spanier Jaume Munar. Alle anderen deutschen Tennisprofis, darunter auch Angelique Kerber (Kiel), die noch am Samstag im Finale von Straßburg um den Titel spielte, steigen erst am Montag und Dienstag in Roland Garros ins Turnier ein.