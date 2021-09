Gojowczyk weiter in Topform: Viertelfinale in Metz

Frankfurt am Main (SID) – Tennisprofi Peter Gojowczyk hat seine Topform der US Open konserviert und beim ATP-Turnier im französischen Metz das Viertelfinale erreicht. Am Donnerstag besiegte der 32 Jahre alte Münchner den Olympia-Silbermedaillengewinner Karen Chatschanow aus Russland 6:3, 7:6 (7:2) und zog zum dritten Mal in diesem Jahr in die Runde der besten Acht ein. 2017 hatte Gojowczyk in Metz seinen bislang einzigen Titel auf ATP-Ebene gewonnen.

Im Viertelfinale trifft Gojowczyk, der sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte, auf den an Position vier gesetzten Australier Alex De Minaur oder Marcos Giron (USA). Bei den US Open in New York war ihm zuletzt der Achtelfinaleinzug und damit sein bisher bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier gelungen.

Am Donnerstagabend hat Philipp Kohlschreiber (Augsburg) die Chance, Gojowczyk ins Viertelfinale von Metz zu folgen. Der 37-Jährige bekommt es mit dem früheren Top-10-Spieler Gael Monfils (Frankreich) zu tun.