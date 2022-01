Grand-Slam-Titel und Nummer eins: Doppelte Chance für Zverev nach Djokovic-Aus

Frankfurt am Main (SID) – Durch die Ausweisung von Titelverteidiger Novak Djokovic bietet sich Olympiasieger Alexander Zverev bei den Australian Open gleich in doppelter Hinsicht eine große Chance. Nicht nur verbesserten sich durch die verweigerte Teilnahme des Weltranglistenersten die Aussichten des an Position drei gesetzten Hamburgers auf seinen ersten Grand-Slam-Titel. Bei einem Triumph in Melbourne würde Zverev den Serben auch von der Spitze des Rankings stoßen – wenn auch erst mit kleiner Verzögerung.

Aufgrund der coronabedingten Verschiebung der Australian Open im vergangenen Jahr verliert Djokovic seine Punkte für den Titelgewinn erst Mitte Februar. Auch US-Open-Sieger Daniil Medwedew (Russland) würde bei einem Sieg die Spitze des Rankings erklimmen. Unmittelbar nach dem Finale des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres am 30. Januar wird Djokovic seine Spitzenposition aber auf jeden Fall noch behalten.

Seit Februar 2020 führt Djokovic die Weltrangliste ununterbrochen an. Insgesamt stand der Grand-Slam-Rekordchampion bislang 355 Wochen an der Spitze, eine weitere beeindruckende Bestmarke in seiner Karriere. Zverev könnte als erst zweiter Deutscher nach Boris Becker (zuletzt am 8. September 1991) die Führung der Männer-Weltrangliste übernehmen.

Für Zverev beginnen die Australian Open am Montag (2. Match nach 9.00 Uhr MEZ/Eurosport) mit der Erstrundenpartie gegen Landsmann Daniel Altmaier (Kempen), insgesamt sind am ersten Turniertag acht deutsche Profis im Einsatz. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) greift am Dienstag gegen Kaia Kanepi (Estland) ins Geschehen ein.