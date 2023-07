Hamburg: Rublev erhält Wildcard

Ein Top Ten-Spieler hat mit Casper Ruud für die Hamburg European 2023 vom 22. bis 30. Juli bereits zugesagt. Am Montag, den 10. Juli, gaben die Veranstalter nun bekannt, dass ein weiterer der besten zehn Profis der Welt am Rothenbaum aufschlagen wird.

Er ist der Sieger von 2020, steht aktuell auf Rang sieben im ATP-Ranking und gilt als internationaler Fan-Liebling – Andrey Rublev. Knapp drei Wochen vor Turnierbeginn vergaben die Veranstalter rund um Turnierdirektorin Sandra Reichel eine Wildcard an den 25-Jährigen. „Andrey Rublev ist immer mein Wunschspieler. Er bietet nicht nur ein spektakuläres Weltklassetennis mit allen Emotionen, er ist auch eine besondere Persönlichkeit. Die Tour-Kollegen und die Fans schätzen ihn für seine freundliche, liebenswerte Art und seinen coolen Humor“, sagt Turnierdirektorin Reichel.

Gemeinsam mit dem Weltranglisten-Vierten Casper Ruud und dem Olympia-Sieger Alexander Zverev zählt er zu den Top-Startern in Hamburg. Weitere Infos zum Starterfeld lest ihr hier.

The winner of 2020 is back in Hamburg! 😍 @AndreyRublev97 receives a wildcard for the @hamburgopen. We are looking forward to see the current Wimbledon quarter-finalist at Rothenbaum 〽️

___

📸 Scheuber#hamburgeuropeanopen #heo #rublev #atptour #wtatour #tennis pic.twitter.com/xRbxUHdlaH

— Hamburg European Open 〽️ (@hamburgopen) July 10, 2023