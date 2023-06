Entry Lists für die Hamburg European Open 2023 veröffentlicht

Vom 22. bis 30. Juli finden die Hamburg European Open 2023 statt. Auch in diesem Jahr ist es wieder ein kombiniertes Damen- und Herrenevent. Am Dienstag haben die Veranstalter die Spielerlisten bekannt gegeben.

„Ich bin sehr happy über unsere Meldelisten. Wir können wieder eine hochspannende Mischung aus deutschen und internationalen Stars der jungen und älteren Generation und ganz neuen Gesichtern präsentieren“, sagte Turnierdirektorin Sandra Reichel. Zugpferd im Herrenfeld ist ohne Zweifel Olympia-Sieger und zweifacher Weltmeister Alexander Zverev. „Wir spüren im Ticketvorverkauf, dass viele Hamburgerinnen und Hamburger der Rückkehr von Alexander Zverev in seine Heimatstadt entgegenfiebern. Ich bin stolz, dass es uns gelungen ist, dass Alexander erstmals seit 2019 wieder am Rothenbaum aufschlägt“, so Reichel. Neben Zverev spielen drei weitere Deutsche im Hauptfeld am Rothenbaum: Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier. „Diese Drei haben alle in diesem Jahr neue Karriere-Höchstplatzierungen erreicht und den deutschen Tennisfans zuletzt viel Freude bereitet“, freut sich die Turnierdirektorin.

Angeführt wird die Meldeliste von Top-5-Spieler und French Open-Finalist Casper Ruud. Ebenfalls dabei sind die beiden Top-20-Spieler Lorenzo Musetti und Francisco Cerundolo.

Hamburg European Open 2023: Zwei Top-20-Spielerinnen

Die Nummer elf der Welt, Daria Kasatkina, führt die Meldeliste der Damen an. Ebenfalls dabei ist die Finalistin der bett1open in Berlin, Donna Vekic (WTA #20). „Ich bin voller Vorfreude auf sehr starke Persönlichkeiten im Damenfeld. Daria Kasatkina und Donna Vekic sind zwei absolute Publikumslieblinge auf der WTA-Tour. Donna galt früher als ‚Wunderkind‘, hatte dann viele gesundheitliche Rückschläge und spielt nun in der Form ihres Lebens“, sagte Reichel. Aus deutscher Sicht ist Anna-Lena Friedsam sicher in Hamburg dabei. Jule Niemeier steht aktuell auf Platz drei der „Alternate“-Liste, gefolgt von Hamburgerin Tamara Korpatsch auf Rang vier.