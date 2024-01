Hanfmann im Achtelfinale von Brisbane

Tennisprofi Yannick Hanfmann ist erfolgreich in das neue Jahr gestartet. Der Karlsruher gewann beim ATP-Turnier in Brisbane 7:5, 6:4 gegen den an Nummer fünf gesetzten US-Amerikaner Sebastian Korda und erreichte das Achtelfinale. Dort trifft der Karlsruher entweder auf den Australier James Duckworth oder Jeffrey John Wolf aus den USA.

Neben Hanfmann ist mit Landsmann Daniel Altmaier ein weiterer Deutscher in Australien dabei, in der ersten Runde spielt der Kempener gegen Lokalmatador Li Tu. Beim Turnier in Brisbane (bis 7. Januar) feiert derweil auch der spanische Tennisstar Rafael Nadal sein Comeback nach fast einem Jahr Verletzungspause. In seinem Auftaktmatch trifft der 37-Jährige auf den Österreicher Dominic Thiem. Die ehemalige Nummer drei der Welt wurde Nadal als Qualifikant zugelost.

Nadal hatte zuletzt bei den Australian Open im Januar 2023 gespielt und sich danach einer Operation am Hüftbeuger unterzogen. Derzeit steht er in der Weltrangliste nur auf Platz 672, musste aber dank seines „Protected Ranking“-Status nicht in der Qualifikation antreten.