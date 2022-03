Indian Wells: Swiatek vor nächstem Turniersieg

Indian Wells (SID) – Die frühere French-Open-Siegerin Iga Swiatek steht im Finale des Tennisturniers von Indian Wells. Die Polin, im Achtelfinale Bezwingerin von Angelique Kerber (Kiel), schaltete im Halbfinale die Rumänin Simona Halep mit 7:6 (8:6), 6:4 aus.

Im Endspiel trifft die 20-Jährige auf Maria Sakkari. Zuletzt hatte Swiatek die Griechin auf ihrem Weg zum Turniersieg in Doha/Katar im Halbfinale in zwei Sätzen ausgeschaltet. In Indian Wells zog Sakkari mit einem 6:2, 4:6, 6:1 gegen Titelverteidigerin Paula Badosa (Spanien) ins Finale ein.