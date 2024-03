Indian Wells: Zverev im Viertelfinale gegen Alcaraz

Alexander Zverev hat in Indian Wells die Runde der letzten Acht erreicht. Der 26-Jährige besiegte im Achtelfinale des mit knapp zwölf Millionen Dollar dotierten Hartplatzturniers in Kalifornien den Australier Alex de Minaur 5:7, 6:2, 6:3. Nun trifft er im Viertelfinale auf Carlos Alcaraz, Nummer zwei der Welt.

What a great match this was, @AlexZverev coming from a set down to take out the in form De Minaur in a near three hour battle.

Zverev is back playing some of his best Tennis and now sets up a mouthwatering quarter final match against Alcaraz. 🍿pic.twitter.com/78KJ1mzotu

