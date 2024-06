Koepfer verpasst Achtelfinale in Stuttgart

Tennisprofi Dominik Koepfer hat das Viertelfinale beim ATP-Turnier in Stuttgart verpasst. Der 30-Jährige verlor gegen den an Nummer fünf gesetzten Lorenzo Musetti mit 7:6 (11:9), 6:7 (5:7), 3:6. Trotz des ungeliebten Belags – der Furtwanger hat in seiner Karriere erst vier Matches auf Rasen gewonnen – zeigte Koepfer gegen den favorisierten Italiener eine lange Zeit starke Leistung.

Den spektakulären ersten Satz entschied Koepfer im Tiebreak nach 1:10 Stunden für sich. Im zweiten Satz aber ging der Tiebreak an Musetti, der den Viertelfinaleinzug nach insgesamt 2:49 Stunden perfekt machte.