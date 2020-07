Kyrgios greift auch Thiem an: „Hat nicht die intellektuellen Fähigkeiten“

Sydney (SID) – Der australische Tennisstar Nick Kyrgios hat sich nach Boris Becker, Alexander Zverev und Novak Djokovic die nächste Größe seines Sports bei Twitter vorgeknöpft. Weil der Österreicher Dominic Thiem in einem Interview verschnupft auf Kyrgios‘ Kritik am Verhalten seiner Kollegen in der Coronakrise reagiert und auf dessen regelmäßige Fehltritte hingewiesen hatte, stellte Kyrgios die intellektuellen Fähigkeiten Thiems öffentlich in Frage.

„Worüber redest Du eigentlich, Dominic Thiem? Von meinen Fehlern wie dem Zerstören von Schlägern? Fluchen? Hier und da ein Match abschenken? Sachen, die jeder macht? Keiner von euch hat die intellektuellen Fähigkeiten zu begreifen, um was es mir geht. Mir geht es um Verantwortung“, schrieb der 26-Jährige.

What are you talking about @ThiemDomi ? Mistakes like smashing rackets? Swearing? Tanking a few matches here or there? Which everyone does? None of you have the intellectual level to even understand where I’m coming from. I’m trying to hold them accountable.

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 7, 2020