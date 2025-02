Medvedev beleidigt Schiedsrichter: „Siehst du was? Du bist so schlecht!“

Daniil Medvedev ist beim ATP-Turnier in Rotterdam nach einer strittigen Entscheidung mal wieder ausgeflippt. Schon bei den Australian Open 2025 war er ziemlich durchgedreht.

Die Wutanfälle von Daniil Medvedev häufen sich. Zuletzt musste er bei den Australian Open eine Geldstrafe in Höhe von 76.000 US-Dollar zahlen. Er zerstörte mutwillig eine Netzkamera in seinem Auftaktmatch gegen den Thailänder Kasidit Samrej, Nummer 418 im ATP-Ranking, das der Russe nur mit viel Mühe in fünf Sätzen gewann. Und auch im Zweitrundenmatch gegen den US-Amerikaner Learner Tien leistete er sich gleich mehrere Ausraster.

Medvedev hatte in der Partie, die 4:49 Stunden andauerte und bis kurz vor 3 Uhr morgens ging, unter anderem seinen Schläger gegen eine Werbebande geworfen und nach zwei Fußfehlern in Folge lautstark mit dem Schiedsrichter diskutiert. Für sein Fehlverhalten wurde er im Match mit einem Punktabzug bestraft. Nach dem Ausscheiden in Melbourne schwänzte er noch die verpflichtende Pressekonferenz.

Medvedev gegen Wawrinka mit dem nächsten Ausraster

Als er nun zu seinem Erstrundenmatch in Rotterdam gegen Stan Wawrinka antrat, dauerte es „nur“ bis zum Ende des erstens Durchgangs, als er wieder durchdrehte. Beim Stande von 5:5 brummte ihm Stuhlschiedsrichter Adel Nour eine Verwarnung wegen Zeitüberschreitung auf. Medvedev hatte zu diesem Zeitpunkt eine 5:3-Führung verspielt und einen Satzball vergeben. Weil ein Ballmädchen ihm einen Ball zu spät gegeben und er deshalb mehr Zeit benötigt hatte, fühlte er sich nun ungerecht behandelt.

Medvedev was not happy about his time violation. 😬🗣️#abnamroopen pic.twitter.com/FejKL9H71J — Tennis Channel (@TennisChannel) February 3, 2025

Beim anschließenden Seitenwechsel begann er mit seiner Schimpftirade. „Warum gibst du mir eine Zeitüberschreitung?“, fragte er Schiedsrichter Nour. „Das Ballmädchen hat mir den Ball nicht gegeben. Hast du Augen? Nein, du hast keine Augen, Mann! Du bist so schlecht! Ich war ruhig, aber du suchst nach Ärger. Ich habe nicht mit dir geredet, ich habe nichts zu dir gesagt, und dann benimmst du dich so. Du hast wirklich schwerwiegende Probleme.“ Und weiter: „Öffne deine Augen, öffne dein Gehirn, denke ein bisschen nach – ich weiß, du sitzt nur da, aber denke ein bisschen mehr nach.“

Schiedsrichter Nour gab sich gelassen und ließ Medvedevs Ärger an sich abprallen. Immerhin: Obwohl der US Open-Sieger von 2021 den ersten Satz im Tiebreak verlor, kam Medvedev noch zurück und gewann am Ende 6:7, 6:4, 6:1. Sein nächster Gegner in Rotterdam ist Mattia Bellucci. Angesichts der vielen Ausraster zuletzt, darf man gespannt sein, was in Medvedevs Zweitrundenmatch passieren wird.