Melbourne: Swiatek raus in Runde drei

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek ist bei den Australian Open überraschend in der dritten Runde ausgeschieden. Die 22-jährige Polin unterlag der jungen Tschechin Linda Noskova am Samstag in der Rod Laver Arena. Swiatek ging noch mit einem Satz in Führung, konnte dieser aber nicht ausnutzen. Endstand: 6:4, 3:6, 4:6.

Nun muss Swiatek also weiterhin auf ihren ersten Grand Slam-Titel in Melbourne warten. Der Halbfinaleinzug 2022 ist ihr bislang bestes Ergebnis in Down Under. Für Swiatek ist es das erste Aus vor dem Achtelfinale seit ihrem ersten Auftritt in Melbourne 2019.

Die 19-jährige Noskova hingegen feierte den größten Sieg ihrer Karriere. Die Nummer 50 der Welt nutzte nach 2:20 Stunden Spielzeit ihren ersten Matchball. In ihrem ersten Achtelfinale bei einem Major-Turnier trifft Noskova auf Elina Svitolina aus der Ukraine oder die Schweizerin Viktorija Golubic. „Ich bin sprachlos, ich bin einfach nur glücklich“, sagte Noskova.

"𝙎𝒉𝙚 𝙬𝒂𝙨 𝙛𝒆𝙖𝒓𝙡𝒆𝙨𝒔" Linda Noskova knocks out world No.1 Iga Swiatek 3-6 6-3 6-4 😱🤯#AusOpen pic.twitter.com/R7kX4EdVH8 — Eurosport (@eurosport) January 20, 2024

Zuvor hatte die zweimalige Turniersiegerin Victoria Azarenka souverän das Achtelfinale erreicht. Die Belarussin setzte sich 6:1, 7:5 gegen die Lettin Jelena Ostapenko durch.