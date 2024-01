Australian Open: Zverev steht im Achtelfinale

Alexander Zverev hat zum fünften Mal das Achtelfinale der Australian Open erreicht. Der Hamburger besiegte den jungen US-Amerikaner Alex Michelsen am Samstag souverän 6:2, 7:6 (7:4), 6:2. Dabei zeigte sich der Deutsche im Vergleich zu seinen ersten Auftritten in Melbourne deutlich verbessert.

Gegen den unerfahrenen 19 Jahre alten Michelsen, Nummer 91 der Welt, zeigte sich Zverev von Beginn an aufmerksam und laufstark. Nach nur 36 Minuten schnappte er sich den ersten Satz mit einem Ass. Auch in der Folge wirkte Zverev befreiter. Obwohl Zverev im Tiebreak des zweiten Satzes kurzzeitig zurücklag, behielt er die Nerven. Nach 1:59 Stunden Spielzeit nutzte er seinen ersten Matchball zum Sieg.

Auf der Jagd nach seinem ersten Grand-Slam-Titel wartet im Achtelfinale im an Position 19 gesetzten Briten Cameron Norrie nun der erste echte Prüfstein auf den 26-Jährigen. Zverev hatte sich in Melbourne nur mit Mühe in die dritte Runde gekämpft, in seinem Zweitrundenmatch gegen den slowakischen Qualifikanten Lukas Klein wendete er ein frühes Aus erst im Tiebreak des fünften Satzes ab. Als Nummer sechs der Welt zählt Zverev beim ersten Major-Turnier des Jahres zum erweiterten Favoritenkreis. Sein bestes Ergebnis in Melbourne ist der Halbfinaleinzug 2020.