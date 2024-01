Deutsche Doppel-Erfolge in Melbourne

Die deutschen Doppel haben bei den Australian Open am Samstag reihenweise Erfolge gefeiert. Das Davis-Cup-Duo Kevin Krawietz und Tim Pütz erreichte ebenso das Achtelfinale wie Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer. Auch Laura Siegemund überzeugte mit ihrer neuen Partnerin Barbora Krejcikova und erreichte die Runde der letzten 16.

Krawietz/Pütz setzten sich in ihrer Zweitrundenpartie gegen den Österreicher Sebastian Ofner und den Franzosen Alexandre Müller souverän mit 6:2, 6:2 durch. Hanfmann und Koepfer gewannen überraschend gegen die Titelverteidiger Rinky Hijikata und Jason Kubler aus Australien 6:4, 4:6, 6:3.

Siegemund bezwang mit ihrer tschechischen Partnerin Krejcikova das chinesische Doppel Wang Yafan/Yuan Yue mit 6:2, 6:4. Siegemund hatte im November im mexikanischen Cancun die WTA-Finals zusammen mit Vera Zvonareva gewonnen. Die Russin wollte in der Folge aber kürzertreten. Siegemunds neue Partnerin Krejcikova gewann schon sieben Grand-Slam-Turniere im Doppel.

Tamara Korpatsch profitierte dazu mit Partnerin Elixane Lechemia (Frankreich) vom Rückzug ihrer Gegnerinnen Marta Kostyuk/Katarzyna Kawa (Ukraine/Polen) und zog kampflos ins Achtelfinale ein.

Andreas Mies, der Ex-Doppelpartner von Kevin Krawietz, schied allerdings in Melbourne aus. Er trat gemeinsam mit Australier John-Patrick Smith an. In der zweiten Runde war das deutsch-australische Duo Horacio Zeballos und Marcel Granollers 4:6, 4:6 unterlegen.