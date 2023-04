Mit Zverev und Co.: BR überträgt ATP-Turnier in München

Köln (SID) – Gute Nachrichten für deutsche Tennis-Fans: Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt das prominent besetzte ATP-Turnier in München (17. bis 23. April), bei dem in Alexander Zverev auch die deutsche Nummer eins an den Start geht. An den ersten fünf Turniertagen werden täglich jeweils zwei Matches unter BR24Sport im Livestream zu sehen sein, die Halbfinals am Samstag (22. April) sowie das Finale Tags darauf laufen zudem im BR Fernsehen.

Neben Zverev schlagen in München auch dessen Davis-Cup-Teamkollegen Jan-Lennard Struff und Oscar Otte auf. Das internationale Teilnehmerfeld wird von Vorjahressieger Holger Rune aus Dänemark sowie Taylor Fritz aus den USA angeführt – beide stehen aktuell in den Top Ten der Weltrangliste.