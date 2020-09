Runderneuerter Rothenbaum in Hamburg eröffnet

Hamburg (SID) – Die ruhmreiche Tennisanlage am Hamburger Rothenbaum ist nach umfassender Modernisierung am Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Hamburgs Sportsenator Andy Grote, Mäzen Alexander Otto, DTB-Vizepräsident Hans-Wolfgang Kende und Präsident Carsten Lütten vom Club an der Alster nahmen auf dem Center Court den ersten Aufschlag vor. Vom 21. bis 27. September finden dort die European Open statt.

Das modernisierte Rothenbaum-Stadion in #Hamburg wird heute eröffnet: frisches Dach, neu bestuhlte Ränge (Kapazität: 10.000) und drumherum ist alles hübsch geworden. Wie passend, dass hier ab dem 19/9 die @hamburgopen stattfinden werden. pic.twitter.com/ip3MheeFLs — tennis MAGAZIN (@tennismagazin) September 3, 2020

Der Hamburger Sandplatz-Klassiker war wegen der Corona-Pandemie von Juli in den September verschoben worden und findet nun in der Vorwoche der French Open statt. Für die 114. Auflage der Veranstaltung haben fünf Top-10-Spieler gemeldet sowie weitere sieben aus den Top 20. Während die deutsche Nummer eins und Lokalmatador Alexander Zverev (noch) fehlt, wird Jan-Lennard Struff (Warstein) am Rothenbaum aufschlagen, weil er eine Wildcard der Veranstalter erhielt.

Rothenbaum: 10 Millionen Euro für den Umbau

Deutschlands einstige Tennis-Größen freuen sich über das Ergebnis des knapp zehn Millionen Euro teuren Umbaus. Die sechsmalige Rothenbaum-Siegerin Steffi Graf teilte den Veranstaltern schriftlich mit: „Die Turniere am Rothenbaum wurden in meiner Karriere zu wichtigen Meilensteinen.“ Boris Becker äußerte sich per Videobotschaft: „Ich habe viele Erinnerungen an den Rothenbaum. Die meisten waren auch ziemlich gut. Naja, über die eine oder andere Niederlage reden wir nicht. Ich freue mich, dass der Rothenbaum wieder in altem Glanz leuchten wird.“

Michael Stich, 1993 Turniersieger, ergänzte: „Der neue Center Court wird sicherlich ein absoluter Traum sein! Mein Herz wird immer am Rothenbaum hängen und wird immer ein Teil des Rothenbaums bleiben.“ Tommy Haas sagte: „Ich kann es kaum erwarten, bald selbst wieder vorbeizuschauen, um mir das neu eröffnete Stadion anzuschauen.“

Auch Rafael Nadal, Rothenbaum-Sieger von 2008 und 2015, meldete sich zu Wort: „Ich erinnere mich noch gut an meinen ersten Sieg gegen meinen heutigen Coach und engen Freund Carlos Moya 2003 und auch daran, dass in dem Finale 2007 gegen Roger Federer meine 81 Matches lange Siegesserie auf Sand gerissen ist.“

Optisch und sprüchemäßig ist das #Rothenbaum-Stadion jetzt weit weg vom alten „Betonklotz-Graue-Maus-Image“. Dass nun auch noch die @hamburgopen ab dem 19/9 ausgetragen werden können und so stark besetzt sind, nennt man dann wohl eine „glückliche Fügung“. #Krisengewinner #Hamburg pic.twitter.com/ebYvYsDWtY — Tim Boeseler (@TimBoeseler) September 3, 2020

Die Modernisierungsmaßnahmen am Rothenbaum umfassten im Detail mehrere Aspekte. Der Eingangsbereich zum Stadion wurde an der Hallerstraße neu gestaltet. Entstanden ist eine großzügige und freundliche Eingangssituation mit einem neuen Kassen- und Informationshäuschen. Die bestehenden Bäume im nördlichen Bereich vor dem Stadion wurden eingefasst und der Bodenbelag durch einen modernen ausgetauscht. Bänke und Grüngestaltungen erhöhen die Aufenthaltsqualität.

Neue Sitze für den Rothenbaum

Auf den Besuchertribünen wurden alle Zuschauersitze gegen moderne ausgetauscht. Dabei erhielten die Sitze eine Farbgestaltung in Pixeloptik, die der besseren Orientierung im Stadion dient. Jede Tribüne wurde mit den Zugängen in einer eigenen Farbe gestaltet. Nach dem Umbau beträgt die Kapazität rund 10.000 Zuschauerplätze. Die Zahl der Plätze für Rollstuhlfahrer/innen wurde auf bis zu 30 und die für seheingeschränkte Menschen auf bis zu 100 erhöht.

Hinter dem südlichen Tribünenbereich hat das Tennisstadion einen „Walk of Champions“ erhalten. Hier sind nicht nur Bilder von Turniersiegern zu sehen. Der Walk beinhaltet auch eine interaktive Ausstellung. Besucher können sich über QR-Codes an den Wänden auf eigens programmierten Internetseiten über frühere Turniersieger und die Turniergeschichte informieren. Durch einen neuen und frischen Look lädt der Raum zum Verweilen und Entdecken ein.

Außerdem wurde die innere und äußere Dachmembran komplett erneuert und die Motorentechnik saniert. Die Fassaden wurden mit einem neuen und zeitgemäßen Anstrich versehen, der alte Sonnenschutz der Fensteranlagen ausgetauscht. Alle öffentlichen WC-Anlagen im Stadion wurden saniert. Die Spielerbereiche wurden umfassend modernisiert. Das umfasst die Umkleiden, Duschen und Playerslounge.