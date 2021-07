Nach Niederlage gegen Zverev: Djokovic verliert Bronze und tritt im Mixed nicht an

Tokio (SID) – Novak Djokovic hat beim olympischen Tennisturnier die Bronzemedaille im Einzel verpasst. Der Weltranglistenerste unterlag einen Tag nach seiner Halbfinalniederlage gegen Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev auch dem Spanier Pablo Carreno Busta mit 4:6, 7:6 (8:6), 3:6. Wenig später sagte der Serbe seine Teilnahme am Bronzematch im Mixed aufgrund einer Schulterverletzung ab.

„Ich bedauere es sehr, dass ich keine Medaille für mein Land gewonnen habe“, sagte der 34-Jährige, der bei seinem Kampf um den Golden Slam am Freitag an Zverev gescheitert war. Elina Switolina (Ukraine) gelang dies dagegen mit Rang drei, sie setzte sich am Samstag gegen Jelena Rybakina (Kasachstan) 1:6, 7:6 (7:5), 6:4 durch.

Djokovic, der in diesem Jahr bei allen drei bisherigen Grand-Slam-Turnieren triumphierte, ließ gegen Carreno Busta im dritten Satz Frust ab, zerschlug seinen Schläger, stemmte sich trotz nachlassender Kräfte aber wie wild gegen die Niederlage und wehrte Matchball um Matchball ab. Doch der Spanier behielt die Nerven und verdiente sich die Bronzemedaille, die Djokovic 2008 in Peking gewonnen hatte.

Die verbliebene Chance im Mixed an der Seite von Nina Stojanovic konnte Djokovic dann nicht ergreifen. Die Australier Ashleigh Barty und John Peer gewannen somit das Edelmetall.