Chance aufs goldene Tennis-Double: Bencic gewinnt Gold im Einzel

Tokio (SID) – Belinda Bencic hat als erste Schweizerin den olympischen Einzelwettbewerb im Tennis gewonnen. Die 24-Jährige entschied das enge Endspiel am Samstag gegen die Tschechin Marketa Vondrousova mit 7:5, 2:6, 6:3 für sich und hat am Sonntag die Chance, Gold im Doppel nachzulegen. Das Double im Zeichen der Ringe war zuletzt Serena Williams 2012 in London gelungen.

Für Bencic ist der Sieg in Tokio der bislang größte Erfolg ihrer Karriere. Bronze gewann Elina Switolina (Ukraine), die sich gegen Jelena Rybakina (Kasachstan) 1:6, 7:6 (7:5), 6:4 durchsetzte. Im Doppel fordern Bencic und ihre Partnerin Viktorija Golubic die Paris-Siegerinnen Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova aus Tschechien heraus.

Bencic schaffte es im Einzelfinale zunächst, die frühere French-Open-Finalistin Vondrousova hinter die Grundlinie zu drängen und ihr Spiel durchzubringen. Doch die Tschechin erwies sich als erwartet zähe Gegnerin, die immer wieder auch mit Stops den Rhythmus ihrer Gegnerin durchbrach.

Bencic entschied das Nervenduell im dritten Satz aber für sich und schaffte damit den ersten Einzeltriumph für die Schweiz seit Marc Rosset 1992 in Barcelona.