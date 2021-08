Tennis: Bencic verpasst goldenes Double

Tokio (SID) – Belinda Bencic hat das goldene Tennis-Double bei den Olympischen Spielen verpasst. Einen Tag nach ihrem Triumph im Einzel unterlag die 24 Jahre alte Schweizerin mit ihrer Partnerin Viktorija Golubic den Tschechinnen Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova 5:7, 1:6. Beide Wettbewerbe hatte zuletzt Serena Williams 2012 in London gewonnen.

„Ich kann nicht glauben, dass ich zwei Medaillen habe und eine davon Gold ist“, hatte Bencic am Samstag nach ihrem Einzeltriumph mit 7:5, 2:6, 6:3 gegen Marketa Vondrousova gesagt. Im Doppel am Sonntag waren die French-Open-Siegerinnen Krejcikova/Siniakova dann zu stark. Die Bronzemedaille im Doppel ging an die Brasilianerinnen Luisa Stefani/Laura Pigossi.