Nach Sieg gegen Koepfer: Federer zieht bei den French Open zurück

Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer wird bei den French Open in Paris nicht zu seinem Achtelfinalmatch antreten. Dies teilte der 39 Jahre alte Schweizer am Sonntag, keine 24 Stunden nach seinem Erfolg über Dominik Koepfer (Furtwangen), mit. Dadurch steht der an Position neun gesetzte Italiener Matteo Berrettini kampflos im Viertelfinale.

„Nach zwei Knieoperationen und über einem Jahr Rehabilitation ist es wichtig, dass ich auf meinen Körper höre und sicherstelle, dass ich mich auf meinem Weg der Genesung nicht zu schnell überfordere“, sagte Federer laut einer Pressemitteilung.

Die Turnierorganisatoren von Paris bedauerten den Rückzug Federers. „Wir haben uns alle sehr gefreut, Roger wieder in Paris zu sehen, wo er drei Matches auf hohem Niveau gespielt hat. Wir wünschen ihm alles Gute für den Rest der Saison“, sagte Turnierdirektor Guy Forget.

Schon unmittelbar nach seinem 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5-Erfolg gegen die deutsche Nummer drei Koepfer hatte Federer einen Verzicht angedeutet. „Ich weiß nicht, ob ich spielen werde“, sagte der 39-Jährige, nachdem er erst gegen 0.45 Uhr in der Nacht zu Sonntag gewonnen hatte: „Ist es zu riskant, das Knie zu großer Belastung auszusetzen? Ist es ein guter Zeitpunkt, eine Ruhepause einzulegen?“

Für Federer war es das erste Major-Turnier seit den Australian Open 2020. In der Folge hatte er sich zwei Knie-Operationen unterzogen und musste einen mühsamen Neuaufbau bewältigen. Federer hatte durchblicken lassen, dass ihm die Sandplatzsaison eher zur Vorbereitung auf Wimbledon dient.