Nadal trotz Fußproblemen im Viertelfinale von Indian Wells

Hamburg (SID) – Rafael Nadal hat seine perfekte Bilanz im Jahr 2022 weiter ausgebaut – auf dem Weg ins Viertelfinale von Indian Wells bereitete dem Grand-Slam-Rekordchampion aber sein angeschlagener Fuß einige Sorgen. „Heute war es ein bisschen schlimmer als an anderen Tagen“, sagte der 35 Jahre alte Spanier nach seinem hart erkämpften 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)-Erfolg gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka.

Im vergangenen Jahr hatte Nadal eine monatelange Pause einlegen müssen und zeitweise um die Fortsetzung seiner Karriere gebangt. Dennoch startete er wieder durch, gewann unter anderem die Australian Open und bewahrte sich jetzt seine weiße Weste in diesem Jahr bei schon 18 Siegen. Er peilt gegen den Australier Nick Kyrgios nun in Kalifornien den Sprung ins Halbfinale an.

Weiter beeindruckend spielt auch Nadals Landsmann Carlos Alcaraz auf. Der 18-Jährige schaltete den Franzosen Gael Monfils 7:5, 6:1 aus.