Nächste Gegner von Zverev und Kerber: Fritz und Sasnowitsch

Wimbledon (SID) – Taylor Fritz (USA/Nr. 31) und Alexandra Sasnowitsch (Belarus) sind die Gegner von Alexander Zverev (Hamburg) und Angelique Kerber (Kiel) in der dritten Runde von Wimbledon. Fritz gewann das US-Duell gegen Steve Johnson mit 6:4, 7:6, 4:6, 6:7, 6:4, Sasnowitsch besiegte Nao Hibino (Japan) mit 6:4, 7:6.

Vor allem hinter der Form von Fritz steht nach wie vor ein großes Fragezeichen. Nach der Niederlage gegen Dominik Koepfer (Furtwangen) in der zweiten Runde der French Open in Paris vor genau einem Monat hatte der 23-jährige Fritz im Rollstuhl den Platz verlassen. Nach einem Eingriff am rechten Knie wurde er rechtzeitig vor Wimbledon wieder fit. „Sehr überraschend“ fand Zverev das nach seinem Zweitrundensieg gegen Tennys Sandgren (USA) am Donnerstag.