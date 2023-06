Nächster Top-Ten-Spieler raus: Rublew-Aus bei French Open

Nächste Überraschung bei den French Open: Der Weltranglistensiebte Andrej Rublew ist in der dritten Runde des Sandplatz-Grand-Slams gescheitert. Der 25 Jahre alte Russe musste sich dem Italiener Lorenzo Sonego nach einem umkämpften Match 7:5, 6:0, 3:6, 6:7 (5:7), 3:6 geschlagen geben.

„Es ist ein besonderer Moment für mich“, sagte Sonego, der im Achtelfinale auf Karen Chatschanow (Nr. 11) trifft: „Ich habe jeden Punkt mit der richtigen Einstellung gespielt.“

Rublew zählte nach seinem Titel beim ATP-Masters in Monte Carlo zum erweiterten Favoritenkreis in Roland Garros, hatte aber bereits zum Auftakt Probleme mit seinem Spiel gehabt. Er ist nach Daniil Medwedew (Nr. 2), Felix Auger-Aliassime (Nr. 10) und Jannik Sinner (Nr. 8) der vierte Top-Ten-Spieler, der vor dem Achtelfinale aus dem Turnier fliegt. Sinner war am Donnerstag überraschend nach fast fünfeinhalb Stunden am Kempener Daniel Altmaier gescheitert.