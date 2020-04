Nummer-1-Rekord: Novak Djokovic muss warten

Die Wochen als Nummer eins der Welt im ATP-Ranking werden eingefroren. Novak Djokovic kann den Nummer-eins-Rekord damit erst im Jahr 2021 brechen.

Während die ATP-Tour bis mindestens zum 13. Juli pausiert und die Weltrangliste seit dem 9. März eingefroren ist, war bislang immer noch unklar, ob die Wochen als Nummer eins der Welt weiterhin fortlaufen. Die Corona-Pause auf der Tour könnte dazu führen, dass Novak Djokovic den Nummer-eins-Rekord von Roger Federer bricht – ohne überhaupt noch mal spielen zu müssen. Federer hält derzeit den Rekord mit 310 Wochen an der Weltranglistenspitze. Djokovic würde am 5. Oktober 2020 den Nummer-eins-Rekord von Federer brechen, wenn er bis dahin an der Spitze bleibt. So weit die Theorie.

Djokovic nicht von der Couch zum Nummer-1-Rekord

Laut der französischen Sportzeitung L’Équipe ist die Entscheidung nun gefallen. Die Wochen als Nummer eins sowie auch alle anderen Wochen in den Top 10 etc. werden in der Corona-Pause nicht in die Rekordlisten einfließen. Bedeutet: Djokovic bleibt so lange bei 282 Wochen als Nummer eins der Welt, bis die ATP-Tour ihren Spielbetrieb wieder aufnimmt. Damit kann der „Djoker“ den Rekord von Federer erst frühestens Anfang 2021 brechen. Dem Serben fehlen nur noch vier Wochen, um mit Pete Sampras gleichzuziehen.

Novak #Djokovic wird also nicht „vom Sofa aus“ an Roger #Federer in Sachen „meiste Wochen als Nr. 1“ vorbeiziehen. Um das zu schaffen, muss die Tour erst wieder regulär laufen. #ATP #frozenRanking #COVID19 https://t.co/aNyijnadFB — tennis MAGAZIN (@tennismagazin) April 14, 2020

Während viele Experten wie Tracy Austin das Einfrieren der Nummer-eins-Wochen begrüßen, ist Brad Gilbert dafür, dass sie in die Wertung mit einfließen. „Nur Rafael Nadal hätte die Chance gehabt, den „Djoker“ in Indian Wells und Miami einzuholen. Djokovic hat letztes Jahr bei beiden Turnieren früh verloren, Nadal hat in Indian Wells das Halbfinale erreicht. Sehr wahrscheinlich hätte Djokovic seinen Vorsprung als Nummer eins ausgebaut“, schrieb Gilbert auf Twitter. Allerdings: Solange die Chance bestanden hätte, dass Djokovic seine Nummer-eins-Position nach Indian Wells und Miami verliert, scheint das Einfrieren der Nummer-eins-Wochen die gerechtere Variante zu sein – mit Djokovic als Leidtragenden.