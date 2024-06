Paolini auch im Doppel-Finale von Paris

Die Italienerin Jasmine Paolini sorgt bei den French Open in Paris weiter für Furore. Die 28-Jährige, die am Samstag im Einzel gegen die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen ihr erstes Grand-Slam-Finale bestreitet, zog am Freitag auch ins Doppel-Endspiel von Roland Garros ein. Mit ihrer Partnerin Sara Errani (37) besiegte sie im Halbfinale Marta Kostjuk (Ukraine) und Elena-Gabriela Ruse (Belgien) mit 1:6, 6:4, 6:1.

Im Endspiel treffen Paolini und Errani auf die Einzel-Weltranglistendritte Coco Gauff (USA) und Katerina Siniakova (Tschechien). Paolini war im Einzel bei einem Major zuvor nie über ein Achtelfinale hinausgekommen, im Doppel nie über die dritte Runde. Errani hatte 2012 im Einzel-Finale von Roland Garros gestanden, im Doppel kann sie bereits fünf Major-Titel vorweisen – der bislang letzte Erfolg liegt jedoch schon zehn Jahre zurück.