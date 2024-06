Abgezockt gegen Sinner: Alcaraz stürmt ins Finale von Paris

Carlos Alcaraz (21) hat das hochklassige Duell der Tennis-Jungstars gegen Jannik Sinner (22) für sich entschieden und erstmals das Endspiel der French Open erreicht. Der spanische Weltranglistendritte bezwang den Südtiroler am Freitag im Halbfinale in einem Fünfsatz-Krimi mit 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3 und greift am Sonntag nach seinem dritten Grand-Slam-Titel. Im Finale von Paris trifft Alcaraz auf Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev oder den Vorjahresfinalisten Casper Ruud aus Norwegen.

Australian-Open-Champion Sinner, der am Montag Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic als Nummer eins der Weltrangliste ablösen wird, muss hingegen weiter auf seinen ersten Finaleinzug in Roland Garros und seinen zweiten Major-Titel warten. Alcaraz steht vor seinem dritten Grand-Slam-Finale, seine bisherigen Major-Endspiele (2022 in New York und 2023 in Wimbledon) konnte der Spanier jeweils gewinnen.

Auf dem Court Philippe Chatrier hatte Alcaraz zunächst keine Lösung gegen das druckvolle Spiel des Italieners, der ab Mitte des zweiten Durchgangs aber fehlerhafter spielte und im dritten Satz mit Krämpfen in Händen und Armen zu kämpfen hatte. Alcaraz kam angefeuert vom Publikum immer besser in die Partie, es entwickelte sich ein packendes Match auf Augenhöhe. Im fünften Satz bewies Alcaraz den längeren Atem und nutzte nach 4:10 Stunden Spielzeit seinen dritten Matchball zum Sieg.