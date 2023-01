Paul gewinnt US-Duell und steht im Halbfinale von Melbourne

Melbourne (SID) – Tommy Paul steht als erster US-Amerikaner seit 14 Jahren im Halbfinale der Australian Open. Der 25-Jährige aus New Jersey entschied das Viertelfinal-Duell von Melbourne gegen seinen knapp fünf Jahre jüngeren Landsmann Ben Shelton am Mittwoch mit 7:6 (8:6), 6:3, 5:7, 6:4 für sich. Als bis dato letzter US-Profi hatte Andy Roddick 2009 die Runde der letzten Vier erreicht.

„Es in die zweite Runde eines Grand Slams zu schaffen, davon träumt jeder, der mit Tennis anfängt“, sagte Paul. „Ben wird noch viele dieser Matches vor sich haben.“

Insgesamt ist Paul der 45. Amerikaner, der seit Einführung des Profitennis das Halbfinale eines Majors erreicht hat. Zuvor war ein Achtelfinaleinzug in Wimbledon vergangenes Jahr sein bisher bestes Ergebnis auf der größten Bühne. Nun trifft er Down Under auf Titelfavorit Novak Djokovic aus Serbien oder den Russen Andrey Rublev.

Das Männer-Tennis erlebt in den USA derzeit einen Aufschwung. In der Weltrangliste nach Turnierende werden zehn Profis aus den Vereinigten Staaten in den Top 50 stehen, neun davon sind 25 Jahre alt oder jünger. „Wir pushen uns gegenseitig, nicht allein im Sinne der Ergebnisse, sondern auch, indem wir miteinander reden und uns helfen“, sagte Paul.