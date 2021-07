Souverän ins Viertelfinale: Zverev überzeugt in Tokio

Tokio (SID) – Alexander Zverev kommt der ersehnten Olympiamedaille in Tokio Schritt für Schritt näher. Der 24 Jahre alte Tennisprofi zog durch ein 6:4, 7:6 (7:5) gegen Nikoloz Basilashvili aus Georgien ins Viertelfinale ein und ist nur noch zwei Siege vom Podium entfernt. Zverev überzeugte bei schwül-heißen Bedingungen vor allem bei eigenem Service: Sieben Aufschlagspiele nacheinander gewann der Hamburger ohne Punktverlust.

Im Viertelfinale trifft Zverev am Donnerstag auf Jeremy Chardy (Frankreich) oder Liam Broady (Großbritannien). Wird er seiner Favoritenrolle in diesem Match gerecht, bekommt er zwei Chancen auf eine Medaille. Es wäre die zweite im Herreneinzel für den Deutschen Tennis-Bund (DTB) seit Silber für Tommy Haas 2000 in Sydney.

Zverev ist der letzte Hoffnungsträger des DTB im Einzel, nachdem sich zuvor Dominik Koepfer gegen den Spanier Pablo Carreno Busta (6:7, 3:6) aus dem Turnier verabschiedete. In drei Einzeln im Ariake Tennis Park blieb er ohne Satzverlust und schlug herausragend auf – in der Vergangenheit ab und an eine Wackeldisziplin in Zverevs Spiel.

Gegen Basilashvili gab er im ersten Satz keinen einzigen Punkt mit dem eigenen Service ab. 18 von 20 ersten Aufschlägen fanden das Ziel. Dabei gehört Basilashvili, anders als Zverevs zwei Auftaktgegner, nicht zur Kategorie Laufkundschaft. Er hat in diesem Jahr zwei ATP-Turniere gewonnen und ist die Nummer 41 der Weltrangliste. Dennoch dominierte Zverev auch in Satz zwei.

Und musste doch in die Verlängerung: Beim Stand von 5:3 vergab er drei Matchbälle und kassierte das erste Break. Basilashvili spielte plötzlich mutiger, er kämpfte um seine letzte Chance. Doch Zverev hielt dem zunehmenden Druck stand und beendete das lange einseitige Match nach 1:38 Stunden Spielzeit.

Auch im Doppel mit Jan-Lennard Struff (Warstein) hat Zverev Chancen auf eine Medaille. Das Duo trifft am späteren Mittwochnachmittag (Ortszeit) auf die Amerikaner Austin Krajicek/Tennys Sandgren, bei einem Sieg stehen die Deutschen bereits im Halbfinale.