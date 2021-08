Sportwetten: Zverev bei den US Open im engsten Favoritenkreis

Köln (SID) – Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev gehört für die Buchmacher zu den heißesten Titelanwärtern bei den am Montag beginnenden US Open. Gewinnt der Weltranglistenvierte aus Hamburg in New York seinen ersten Grand-Slam-Titel, zahlt der Sportwettenanbieter bwin für 10 Euro Einsatz 70 Euro zurück. Stärker werden nur Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic aus Serbien (Quote 1,75) und der Russe Daniil Medwedew (5,50) eingeschätzt.

Ein Titelgewinn der formstarken Angelique Kerber ist für bwin deutlich unwahrscheinlicher. Beim zweiten Sieg der Kielerin in New York nach 2016 zahlt der Anbieter das 34,00-Fache des Einsatzes zurück. Größte Favoritinnen sind Wimbledonsiegerin Ashleigh Barty (4,50) und Titelverteidigerin Naomi Osaka (6,50).