Struff eröffnet Davis-Cup-Match in Hamburg gegen Frankreich

Hamburg (SID) – Tennisprofi Jan-Lennard Struff bestreitet bei der Zwischenrunde des Davis Cup in Hamburg zwischen Deutschland und Frankreich am Mittwoch (14.00 Uhr/ServusTV) das Eröffnungseinzel. Der 32-Jährige aus Warstein trifft am Rothenbaum auf den sechs Jahre jüngeren Benjamin Bonzi. Danach tritt der Kölner Oscar Otte gegen Adrian Mannarino an.

Olympiasieger und Lokalmatador Alexander Zverev hatte seinen Start am Montag wegen eines Knochenödems im rechten Fuß abgesagt. Im abschließenden Doppel stehen sich voraussichtlich Kevin Krawietz aus Coburg und der Frankfurter Tim Pütz sowie Nicolas Mahut und Arthur Rinderknech gegenüber.