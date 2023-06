Struff im Viertelfinale von Stuttgart

Jan-Lennard Struff hat beim Heimspiel in Stuttgart das Viertelfinale erreicht. Der 33 Jahre alte Warsteiner schlug den US-Amerikaner Tommy Paul am Donnerstag 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Nächster Gegner des Davis-Cup-Spielers ist der an Position eins gesetzte Grieche Stefanos Tsitsipas oder Richard Gasquet aus Frankreich.

Struff hatte zuletzt mit dem Einzug ins Finale beim Masters in Madrid für Furore gesorgt und war nach einem schwierigen Jahr 2022 in der Weltrangliste hochgeschnellt. Aktuell belegt er Platz 24, sein Karrierebestwert.

Gegen Paul, der bisher alle vier Duelle beider Spieler ohne Satzverlust gewonnen hatte, lieferte sich der Familienvater ein Duell ohne lange Ballwechsel. Sein erster Aufschlag kam zuverlässig und brachte ihm dann auch fast immer den Punkt. Aber auch Paul servierte beständig und der Tiebreak musste in beiden Sätzen entscheiden.