Badosa & Tsitsipas: Es ist offiziell!

Die Gerüchte nehmen ein Ende! Dass Stefanos Tsitsipas und Paula Badosa mehr als nur Freunde sind, vermuteten einige Tennisfans schon seit mehreren Wochen. Nachdem die 25-Jährige die Gerüchte anfänglich noch dementierte und der Weltranglistenfünfte sich nicht zu dem Thema äußerte, sollen sich die beiden laut Medienberichten in einer Beziehung befinden. Überraschend war vor allem eine deutliche Ansage Badosas an die Medien: „Die Information der Fakten sind komplett falsch“.

Auf einem Instragram-Kanal namens „tsitsidosa“ wurden in der letzten Woche schon mehrere Bilder des Paars gepostet. Ob die beiden diesen Kanal führen ist noch ungewiss, aber die Bilder zeigen eindeutig, dass das Paar die Finger nicht mehr voneinander lassen können.

Tsitsipas: „Wir sind Seelenverwandte“

Die Spanierin musste nach einer Rückenverletzung ihre Teilnahme an den French Open zurücknehmen, deswegen wurde sie auch nicht in der französischen Hauptstadt erwartet. Vor Ort war sie dann doch, vermutlich um ihren Partner zu unterstützen. Der Grieche hingegen zog bis in das Viertelfinale ein, wo er sich chancenlos gegen Carlos Alcaraz geschlagen geben musste. Den Trost nach seiner Niederlage, fand er dann den Bildern zufolge nur wenig später bei seiner neuen Freundin Paula Badosa. Nur wenige Tage später veröffentlichten die beiden Fotos aus dem Urlaub in Dubai.

In einem Interview mit der Bild und dpa bestätigte Tsitsipas nun im Rahmen der Boss Open in Stuttgart die anfänglichen Vermutungen. „Ja, wir sind ein Paar. Aber nicht nur. Wir sind Seelenverwandte. Ich habe mich noch nie so angezogen gefühlt und so viel Schönheit gefunden“, sagte der Grieche.