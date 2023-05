Struff löst Zverev als deutsche Nummer eins ab

Jan-Lennard Struff wird Olympiasieger Alexander Zverev als deutsche Nummer eins im Tennis ablösen. Durch seine Achtelfinal-Niederlage am Dienstag beim ATP-Masters in Rom gegen Daniil Medwedew büßt Zverev in der Weltrangliste fünf Plätze ein und wird am kommenden Montag als Nummer 27 direkt hinter Struff geführt. Der Warsteiner hatte zuletzt mit seiner Finalteilnahme in Madrid gegen den Spanier Carlos Alcaraz einen Sprung auf Platz 26 gemacht.

Struff war in Rom nicht angetreten und spielt stattdessen in dieser Woche beim zweitklassigen Challenger-Turnier in Bordeaux. Dort kann er seinen Vorsprung von 27 Punkten auf Zverev sogar noch etwas ausbauen. Die deutsche Nummer drei ist der Karlsruher Yannick Hanfmann, der mit seiner Viertelfinal-Teilnahme in Rom zumindest auf Position 63 vorrückt. So hoch war der 31-Jährige noch nie platziert.