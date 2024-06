ATP Stuttgart: Neuer Titelträger auf der Tour

Jack Draper (22) hat sich in Stuttgart seinen ersten ATP-Titel gesichert. Der 22-Jährige gewann am Sonntag das Finale gegen den früheren Wimbledon-Finalisten Matteo Berrettini (28) aus Italien 3:6, 7:6 (7:5), 6:4. Damit ist Draper ab Montag die Nummer 31 der Welt sowie die neue Nummer eins der Briten.

Beim Stand von 3:3 im dritten Satz gelang Draper sein erstes und letztlich spielentscheidendes Break. Nach 2:08 Stunden nutzte er wenige später seinen ersten Matchball. Berrettini verpasste dagegen bei seinem ersten Auftritt seit April seinen dritten Turniersieg in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs.

Als letzter Deutscher im Turnier war der Warsteiner Jan-Lennard Struff bereits vor seiner Viertelfinalpartie gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima wegen einer Erkrankung ausgestiegen. Nach den Boss Open steht in Halle (Westfalen) das nächste Rasenturnier in Deutschland an. Dort wird Struff voraussichtlich wieder mit von der Partie sein.