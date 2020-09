Tennis Channel: Mischa Zverev co-kommentiert Hamburger Final-Wochenende

ATP-Profi Mischa Zverev wird die Halbfinalpartien und das Endspiel der Hamburg European Open am Rothenbaum im Tennis Channel co-kommentieren.

Die Hamburg European Open 2020 am Rothenbaum haben in den letzten Tagen Spitzen-Tennis geboten und gehen mit dem heutigen Samstag in die finale Phase. Pünktlich zum entscheidenden Wochenende verpflichtet der Tennis Channel International – exklusiver Streaming-Partner des Turniers – ATP-Profi Mischa Zverev als Co-Kommentator der Einzel-Halbfinalspiele und des Einzel-Finals.

Mischa Zverev unterstützt am Mikrofon

Abonnenten des Tennis Channel erhalten durch den in Hamburg aufgewachsenen Zverev Tennis-Expertise aus erster Hand und den einen oder anderen Blick hinter die Kulissen der Pro-Tour. Für die Halbfinals wird Zverev von Jan Poppe unterstützt, in den Finals übernimmt Fabian Benterbusch das Mikrofon.

Spiel- und Übertragungsbeginn der ausstehenden Spiele im Rothenbaum-Stadion: Die Einzel-Halbfinals (erst Caspar Ruud gegen Andrej Rublev, dann Stefanos Tsitsipas gegen Cristian Garin) starten am Samstag, 26.September 2020, um 13:30 Uhr. Die Einzel- sowie Doppel-Finals, mit anschließender Siegerehrung, beginnen am Sonntag, 27.September, um 12 Uhr.

Tennisfans in Deutschland können die ausstehenden Spiele der Hamburg European Open jederzeit und an jedem Ort live verfolgen. Ob am Arbeitsplatz, im Homeoffice, auf (Geschäfts-)reisen oder auf dem eigenen Balkon – unter tennischannel.app ist Live-Tennis aus Hamburg nur einen Klick entfernt.

Tennis Channel für 2,49 Euro monatlich

Für Neueinsteiger ist das Streaming eine Woche lang kostenlos, also das gesamte Turnier über. Anschließend steht der 24/7-Streaming-Kanal Tennis-Fans für nur 2,49 Euro monatlich zur Verfügung. TCI ist die einzige 24/7-Plattform in Deutschland, die sich ausschließlich auf Tennis konzentriert. Der Service umfasst Live-Tennis, legendäre Spiele, eigenproduzierte Formate und Features, Dokumentarfilme und mehr – live als auch zum Abruf.

Das Tennis Channel-Angebot auf einem Blick:

● Der 24/7-Streamingkanal zeigt alle Centre Court-Matches aus Hamburg live (21.-27.09.2020)

● Elf der Top-25-Spieler der Welt sind im Starterfeld

● Für TCI-Einsteiger ist die erste Woche kostenlos – also das ganze Turnier

● Anschließend unbegrenzt weiterstreamen für nur 2,49 Euro pro Monat

Infos: https://www.tennischannel.app/