Hamburg European Open: Komplett live im Tennis Channel

Gute Nachrichten für deutsche Tennisfans: Der Tennis Channel, seit April auch in Deutschland empfangbar, überträgt alle Partien live von den Hamburg European Open.

London und Hamburg – Die Hamburg European Open 2020 am Rothenbaum (19. bis 27. September 2020) sind das erste sportliche Großereignis mit Zuschauern in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie. Dank eines eigens entwickelten, international vorbildlichen Hygienekonzepts kann das hochkarätig besetzte ATP-500-Turnier auch in Pandemiezeiten stattfinden. Bis zu 2.300 Zuschauer sind auf dem „Center Court der Welt“ zugelassen.

Allen anderen Sportfans bietet die Online-Plattform Tennis Channel International die Live-Übertragung aller Spiele. Für Neueinsteiger ist das Streaming eine Woche lang kostenlos, also das gesamte Turnier über. Anschließend steht der 24/7-Kanal Tennis-Fans für nur 2,49 Euro monatlich zur Verfügung. Der deutsche Ableger des Tennis Channels ist seit April „on Air“ und in Deutschland empfangbar.

Weltklasse-Teilnehmerfeld bei den Hamburg European Open

Die Besucher – ob online beim TCI oder auf dem Rothenbaum-Gelände – erwartet traditionell ein Weltklasse-Turnier. Von den Top 25 der Tenniselite sind in diesem Jahr elf im Starterfeld vertreten. Als Favorit gilt der Russe Daniil Medvedev, aktuelle Nummer fünf der ATP-Rangliste. 2019 erreichte er das Finale bei den US Open. Ihm auf den Fersen wird der Grieche Stefanos Tsitsipas sein, der momentan auf Platz sechs im ATP-Ranking steht.

Auch die deutschen Top-Spieler treten in der Hansestadt Hamburg gegen die Besten an. Mit dabei sind Jan-Lennard Struff, Platz 32 im ATP-Ranking, Dominik Koepfer, Platz 66, Philipp Kohlschreiber, Platz 85 im ATP-Ranking und Yannick Hanfmann, Platz 103 im ATP-Ranking. Nicht zu vergessen, das erfolgreiche Doppel-Duo mit Andreas Mies und Kevin Krawietz. Derzeit Platz 17 und 16 im ATP-Doppel-Ranking.

Spiel- und Übertragungsbeginn ist bis einschließlich Donnerstag, 24. September 2020, täglich um 10:30 Uhr. Das Viertelfinale beginnt am Freitag, 25. September 2020, um 11:30 Uhr, das Einzel-Halbfinale startet am Samstag, 26.September 2020, um 13:30 Uhr und die Einzel- sowie Doppel-Finals, mit anschließender Siegerehrung, beginnen am Sonntag, 27.September, um 12 Uhr.

Jedes Match online live im Tennis Channel erleben

Tennisfans in ganz Deutschland dürfte die Nachricht über den Rechteerwerb von Tennis Channel International freuen. Denn dadurch können sie die Hamburg European Open jederzeit und an jedem Ort live verfolgen. Ob am Arbeitsplatz, im Homeoffice, auf (Geschäfts-)reisen oder auf dem eigenen Balkon – unter tennischannel.app ist Live-Tennis aus Hamburg nur einen Klick entfernt.

Der 24-Stunden-Streaming-Kanal gehört übrigens der amerikanischen Sinclair Broadcasting Group, einem der größten Rundfunkunternehmen der USA. TCI ist die einzige 24/7-Plattform in Deutschland, die sich ausschließlich auf Tennis konzentriert. Der Service umfasst Live-Tennis, legendäre Spiele, eigenproduzierte Formate und Features, Dokumentarfilme und mehr – live als auch zum Abruf.

Das Tennis Channel-Angebot auf einem Blick:

● Der 24/7-Streamingkanal zeigt alle Spiele aus Hamburg live (21.-27.09.2020)

● Elf der Top-25-Spieler der Welt sind im Starterfeld

● Für TCI-Einsteiger ist die erste Woche kostenlos – also das ganze Turnier

● Anschließend unbegrenzt weiterstreamen für nur 2,49 Euro pro Monat

Infos: https://www.tennischannel.app/