French Open: Trio um Zverev startet am Sonntag

Paris (SID) – Ein deutsches Trio um US-Open-Finalist Alexander Zverev (Hamburg) startet am Sonntag in die French Open in Paris. Der an Position sechs gesetzte Zverev (Hamburg) tritt auf dem Court Suzanne-Lenglen im vierten und letzten Match des Tages gegen Dennis Novak aus Österreich an.

Den Anfang macht Anna-Lena Friedsam. Die 26-Jährige aus Neuwied ist im zweiten Match auf Court 13 gegen Alexandra Sasnowitsch (Belarus) gefordert. Direkt danach spielt Dominik Koepfer (Furtwangen), der auf Antoine Hoang (Frankreich) trifft. – Die Spiele der Deutschen im Überblick:

1. Runde, Spielbeginn 11.00 Uhr:

2. Match: Anna-Lena Friedsam (Neuwied) – Alexandra Sasnowitsch (Belarus)

3. Match: Dominik Koepfer (Furtwangen) – Antoine Hoang (Frankreich)

4. Match: Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 6) – Dennis Novak (Österreich)