Tennis: Rublew erster Finalist von Hamburg

Köln (SID) – Andrej Rublew ist beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum als erster Tennisprofi in das Finale eingezogen. Der an Position fünf gesetzte Russe schlug Casper Ruud aus Norwegen am Samstag nach 85 Minuten mit 6:4, 6:2.

US-Open-Viertelfinalist Rublew trifft im Endspiel auf Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Nr. 2) oder Cristian Garin (Chile). Als letzte Deutsche im Einzel waren Yannick Hanfmann (Karlsruhe) und Dominik Koepfer (Furtwangen) im Achtelfinale ausgeschieden.