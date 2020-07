tennis MAGAZIN-Webinar: Mental-Coaching mit Michael Berrer

Kommenden Donnerstag (30. Juli) ist es wieder so weit! Um 19 Uhr wird Michael Berrer, ehemaliger ATP-Profi, live auf Facebook und YouTube Ihre Fragen zum Thema „Mentale Stärke“ beantworten!

Vor zehn Jahren zählte Michael Berrer zu den besten 50 Tennisspielern der ATP-Tour. Mit Rang 42 erreichte er 2010 seine Karrierebestmarke. Über 17 Jahre lang sammelte der Stuttgarter reichlich Erfahrungen auf der Tennistour. Elf Challengertitel im Einzel und ein ATP-Turniersieg im Doppel stehen auf seinem Konto. Nachdem Berrer 2016 seine Karriere mit dem Titel bei den Deutschen Meisterschaften beendete, engagiert er sich mittlerweile im Mental-Coaching-Bereich. Bereits während seiner Karriere studierte er Sportpsychologie, ist nun ausgebildeter systemischer Coach und Change Manager. Mit diesem Knowhow-Paket unterstützt er Sportler, Unternehmer und ganze Organisationen dabei, mental stärker zu werden. Nach Andreas Mies und Julia Görges ist Berrer nun bei tennis MAGAZIN zu Gast und beantwortet Ihre Fragen!

Kostenloses tennis MAGAZIN-Webinar mit Michael Berrer

Wann findet das Webinar statt?

Der ehemalige Top 50-Spieler, Michael Berrer, spricht am Donnerstag, dem 30. Juli 2020 von 19 bis 20 Uhr live und exklusiv mit tennis MAGAZIN und Ihnen, liebe Leser. Geleitet wird das Webinar von Chefredakteur Andrej Antic, der Sie durch das einstündige Programm führen wird. Was kann ich gegen meine Aufregung vor dem Match tun? Was hilft mir, um die Anzahl meiner Doppelfehler zu minimieren? Wie werde ich so selbstsicher wie Roger Federer? Wieso spiele ich im Training so stark und im Match habe ich alles verlernt? Kann ich meinen Gegner mental beeinflussen? Wie werde ich stärker im Kopf?

All diese Fragen und was Sie schon immer zum mentalen Aspekt im Tennis wissen wollten, wird der Deutsche Meister aus 2016 kommenden Donnerstag beantworten!

Mit den unterstehenden Links können Sie sich auf Facebook und YouTube die Veranstaltung vormerken!

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Ihre Fragen!

Nächsten Donnerstag ist es wieder so weit! Um 19 Uhr wird Michael Berrer, ehemaliger Top 50-Spieler, live auf Facebook… Gepostet von tennismagazin am Freitag, 24. Juli 2020

Was ist ein Webinar?

Ein Webinar ist eine interaktive, audiovisuelle Online-Sendung. Tausende von Teilnehmern können sich live und on-demand ein Webinar anschauen und aktiv daran teilnehmen.