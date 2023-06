Tennis: Struff wieder deutsche Nummer eins

Trotz seiner Niederlage im Finale des ATP-Turniers in Stuttgart ist Jan-Lennard Struff wieder bester deutscher Tennisprofi in der Weltrangliste. Im am Montag veröffentlichten Ranking kletterte der Warsteiner auf Position 21, so hoch wie noch nie in seiner Karriere. Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg), der erst in dieser Woche in Halle/Westfalen in die Rasensaison einsteigt, liegt einen Platz dahinter.

Struff hatte am Sonntag beim Rasenturnier in Stuttgart gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe knapp mit 6:4, 6:7 (1:7), 6:7 (8:10) verloren und musste die dritte Niederlage in seinem dritten Finale auf der ATP Tour einstecken. Tiafoe rückt damit erstmals in die Top 10 vor, an der Spitze des Rankings steht weiterhin French-Open-Sieger Novak Djokovic (Serbien). In der Vorwoche stand Zverev als 23. noch vor Struff (24.).