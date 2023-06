Ultimate Tennis Showdown (UTS) kommt nach Frankfurt

Turnier im Kurzformat: Beim Ultimate Tennis Showdown – kurz UTS – ist alles schneller, kürzer und auch unterhaltsamer. Im September 2023 wird es nun ein UTS-Event in Frankfurt geben.

Der Ultimate Tennis Showdown (UTS) wurde 2020 von Star-Trainer Patrick Mouratoglou erfunden. Ziel: Durch ein abgeändertes Regelwerk soll Tennis moderner, schneller und vor allem für jüngere Zuschauer konsumierbarer werden. Tennis im Häppchen-Format also.

Die wichtigsten Abweichungen vom klassischen Turniertennis sind: Es gibt keine Einspielphase, die Spieler haben nur einen Aufschlag und zwischen den Ballwechseln bleiben ihnen lediglich 15 Sekunden Zeit zum Durchschnaufen. Es wird nach Zeit gespielt: Ein Match ist in vier Viertel á acht Minuten aufgeteilt und innerhalb der acht Minuten können die Spieler so viele Punkte wie möglich erzielen. Wer nach acht Minuten einen Punkt mehr hat, gewinnt das Viertel (Zählweise wie im Tie-Break, nur ohne Punktegrenze und ohne Zwei-Punkte-Vorsprung). Und, als besonderer Clou: Die Spieler können aus unterschiedlichen Spielkarten zwei auswählen, die bestimmte Ereignisse aufwerten. Wenn ein Spieler etwa die „Winner-Karte“ einsetzt und er den kommenden Ballwechsel mit einem direkt Gewinnschlag beendet, zählt der Punkt doppelt.

Bekannte Profis beim Ultimate Tennis Showdown (UTS)

Viele bekannte Profis haben an den bisher vier Ultimate Tennis Showdown (UTS)-Turnieren in Frankreich teilgenommen. Sie bekommen dann spezielle Spitznamen, die ans „Wrestling“ erinnern – noch ein Unterhaltungselement. Stefanos Tsitsipas war etwa der „The Greek God“, Alexander Zverev „The Lion“, Matteo Berrettini „The Hammer“ und Dustin Brown „The Artist“. Die Sieger der ersten vier UTS-Events waren: Matteo Berrettini, Alexander Zverev, Alex de Minaur und Corentin Moutet.

Nach längerer Pause kommt der UTS 2023 nun zurück – mit einer internationalen Tour. Der erste Stopp ist in Los Angeles vom 21. bis 23. Juli. Danach gastiert der UTS-Circuit in Frankfurt. Zwei Turniere (inkl. Masters) sind zum Jahresende in Asien geplant. Es spielen jeweils acht Profis in zwei Vierergruppen.



Das Turnier in Frankfurt wird vom 15. bis 17. September in der Süwag Energie Arena (früher Ballsporthalle Frankfurt) ausgerichtet, in der bis zu 5.000 Fans Platz finden. Die deutschen Tennisfans können sich auf einige „Big Names“ freuen: Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Nick Kyrgios, Gael Monfils sowie Benoît Paire, Reilly Opelka und Diego Schwartzman haben für Frankfurt zugesagt. Der achte Startplatz ist noch offen. Wer weiß, vielleicht rutscht ja noch Alexander Zverev oder Jan-Lennard Struff ins Feld.

Tageskarten gibt es ab 29 Euro hier!

Regeln des Ultimate Tennis Showdown (UTS) im Überblick:



> Einstündige Matches mit 4 Vierteln á 8 Minuten; in den Viertelpausen Interviews mit den Profis

> Steht es nach vier Vierteln 2:2-Unentschieden, entscheidet der „Sudden Death“ über den Sieg: der erste Spieler, der zwei aufeinanderfolgende Punkte gewinnt, holt den Matchsieg

> 15 Sekunden Zeit zwischen den Punkten und kein zweiter Aufschlag

> Unbegrenztes Coaching von der Seitenlinie aus

> Bonuskarten, inspiriert von Videospielen