US Open in New York sollen stattfinden – ohne Zuschauer

Die US Open der Tennisprofis in New York sollen stattfinden – allerdings ohne Zuschauer. Fraglich ist außerdem, wie die Topspieler auf diese Entscheidung reagieren.

(SID) Wochenlang schieden sich die Geister, nun ist der Spuk vorbei: Die US Open der Tennisprofis in New York sollen stattfinden – allerdings ohne Zuschauer. New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo bestätigte am Dienstag, dass das normalerweise letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres vom 31. August bis zum 13. September im Stadtteil Flushing Meadows ausgetragen werden soll. Ob daran Spitzenspieler wie der Weltranglistenerste Novak Djokovic teilnehmen, erscheint allerdings mehr als fraglich.

Der US-amerikanische Tennisverband USTA werde „außerordentliche Vorkehrungen zum Schutz der Spieler und des Personals treffen“, schrieb Cuomo auf Twitter. Robuste Tests, zusätzliche Reinigung, zusätzliche Umkleidekabinen sowie spezielle Unterbringung und ein spezieller Transport seien vorgesehen.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.

The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.

